Маніпуляції з електроенергією на 447 млн грн: викрито схему розкрадання коштів "Укренерго"

Правоохоронці викрили масштабну злочинну мережу, яка протягом 2022-2024 років привласнювала кошти ПрАТ НЕК "Укренерго". Через маніпуляції на енергоринку державі було завдано збитків на суму понад 447 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Організатором схеми виявився засновник приватних енергопостачальних компаній. До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох учасників ринку.

Як працювала схема "паперового" дефіциту

Учасники схеми створили мережу підконтрольних підприємств, через які постачали електроенергію кінцевим споживачам. Механізм збагачення базувався на системних маніпуляціях:

Заниження прогнозів: зловмисники свідомо декларували низькі потреби в енергії, хоча знали, що реальне споживання буде значно вищим.

Державне покриття: різницю, що виникала внаслідок штучного дефіциту, автоматично покривала держава, аби уникнути відключень світла.

Виведення коштів: споживачі оплачували рахунки в повному обсязі, але ці гроші не йшли на розрахунки з "Укренерго", а виводилися через підконтрольних ФОПів.

Штучне банкрутство: борги перед державною компанією накопичувалися свідомо, після чого підприємства-боржники ліквідували через процедуру банкрутства, а схему запускали з новими юрособами.

Підозри та подальші дії слідства

Наразі всім п'ятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або володіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів.

Окрім вже встановлених фактів, слідство перевіряє можливу причетність групи до аналогічних махінацій у період 2025-2026 років. Оперативний супровід справи здійснюють СБУ та Національна поліція України.

