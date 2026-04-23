Манипуляции с электроэнергией на 447 млн грн: разоблачена схема хищения средств "Укрэнерго"

Правоохранители разоблачили масштабную преступную сеть, которая в течение 2022-2024 годов присваивала средства ЧАО НЭК "Укрэнерго". Из-за манипуляций на энергорынке государству был нанесен ущерб на сумму более 447 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Организатором схемы оказался основатель частных энергоснабжающих компаний. К преступной деятельности он привлек еще четырех участников рынка.

Как работала схема "бумажного" дефицита

Участники схемы создали сеть подконтрольных предприятий, через которые снабжали электроэнергию конечным потребителям. Механизм обогащения базировался на системных манипуляциях:

Занижение прогнозов: злоумышленники сознательно декларировали низкие потребности в энергии, хотя знали, что реальное потребление будет значительно выше.

Государственное покрытие: разницу, возникавшую вследствие искусственного дефицита, автоматически покрывало государство во избежание отключений света.

Вывод средств: потребители оплачивали счета в полном объеме, но эти деньги не шли на расчеты с "Укрэнерго", а выводились через подконтрольные ФЛПы.

Искусственное банкротство: долги перед государственной компанией накапливались сознательно, после чего предприятия-должники ликвидировали из-за процедуры банкротства, а схему запускали с новыми юрлицами.

Подозрения и дальнейшие действия следствия

В настоящее время всем пяти участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или владение им путем злоупотребления служебным положением). Правоохранители решают вопрос об избрании мер.

Кроме уже установленных фактов, следствие проверяет возможную причастность группы к аналогичным махинациям в период 2025-2026 годов. Оперативное сопровождение дела осуществляют СБУ и Национальная полиция Украины.

