Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Манипуляции с электроэнергией на 447 млн грн: разоблачена схема хищения средств "Укрэнерго"

Обыск
Разоблачена схема хищения средств "Укрэнерго" / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранители разоблачили масштабную преступную сеть, которая в течение 2022-2024 годов присваивала средства ЧАО НЭК "Укрэнерго". Из-за манипуляций на энергорынке государству был нанесен ущерб на сумму более 447 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Организатором схемы оказался основатель частных энергоснабжающих компаний. К преступной деятельности он привлек еще четырех участников рынка.

Как работала схема "бумажного" дефицита

Участники схемы создали сеть подконтрольных предприятий, через которые снабжали электроэнергию конечным потребителям. Механизм обогащения базировался на системных манипуляциях:

  • Занижение прогнозов: злоумышленники сознательно декларировали низкие потребности в энергии, хотя знали, что реальное потребление будет значительно выше.
  • Государственное покрытие: разницу, возникавшую вследствие искусственного дефицита, автоматически покрывало государство во избежание отключений света.
  • Вывод средств: потребители оплачивали счета в полном объеме, но эти деньги не шли на расчеты с "Укрэнерго", а выводились через подконтрольные ФЛПы.
  • Искусственное банкротство: долги перед государственной компанией накапливались сознательно, после чего предприятия-должники ликвидировали из-за процедуры банкротства, а схему запускали с новыми юрлицами.

Подозрения и дальнейшие действия следствия

В настоящее время всем пяти участникам схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или владение им путем злоупотребления служебным положением). Правоохранители решают вопрос об избрании мер.

Кроме уже установленных фактов, следствие проверяет возможную причастность группы к аналогичным махинациям в период 2025-2026 годов. Оперативное сопровождение дела осуществляют СБУ и Национальная полиция Украины.

Напомним, недавно была разоблачена схема на Сумщине, где 68 млн грн вывели на зарплату владельцу облэнерго вместо защиты энергообъектов.

Также СБУ прекратила хищение 20 миллионов гривен на оборонном заводе в Днепропетровской области.

Кроме этого, в Запорожье ликвидировали масштабную махинацию, по которой в бюджет не поступило 40 млн грн налогов от продажи горючего.

Автор:
Максим Кольц