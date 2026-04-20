Хищение 14,7 млн грн на древесине для ВСУ: правоохранители провели 38 обысков в 11 регионах

Правоохранители разоблачили злоупотребления при закупках древесины для нужд обороны / Офис генерального прокурора Украины

В рамках программы "Нечестные закупки" 15 апреля 2026 года прокуроры провели следственные действия по нарушениям при закупке древесины для оборонного сектора. Операция прошла в Киеве и 10 областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

Правоохранители провели 38 обысков в столице, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областей.

следственные действия / Офис генерального прокурора Украины

В ходе следственных действий изъяли средства связи, оргтехнику, служебную документацию, черновые записи. По данным следствия, действия должностных лиц нанесли государству ущерб на сумму более 14,7 млн грн.

Список лиц, уведомленных о подозрении:

  • бывший руководитель квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ);
  • начальник квартирно-эксплуатационной службы воинской части;
  • руководители государственных предприятий;
  • инженер отдела материально-технического обеспечения Харьковского КЭУ

В частности, инженеру Харьковского КЭУ инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей, что привело к закупке древесины по завышенным ценам с убытком более 10 млн. грн. Бывшему начальнику Киевского КЭУ обвиняют в служебной халатности, из-за которой бюджет потерял около 2 млн грн. Начальнику службы тыла воинской части сообщено о подозрении в злоупотреблении положением при закупке древесины твердых пород, что повлекло ущерб на 1,2 млн грн.

Справочно

Программа "Нечестные закупки" координируется Офисом генерального прокурора для контроля над использованием бюджетных средств в сфере обороны. Подобные расследования базируются на анализе данных системы Prozorro и внутренних аудит Министерства обороны Украины.

Напомним, 17 апреля Департамент стратегических расследований Нацполиции провел масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в сфере обеспечения Вооруженных Сил Украины топливной древесиной. Правоохранители провели 49 обысков на территории Киева и 15 областей страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук