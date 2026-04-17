Хищение на дровах для ВСУ: Нацполиция разоблачила схему на 100 млн грн

Чиновники наживались на поставках топливной древесины для армии / Depositphotos

Департамент стратегических расследований Нацполиции провел масштабную операцию по разоблачению коррупционных схем в сфере обеспечения Вооруженных Сил Украины топливной древесиной. Правоохранители провели 49 обысков на территории Киева и 15 областей страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Нацполиции.

По результатам мер подозрение уже объявили шестерым организаторам, среди которых есть как бывшие, так и действующие чиновники региональных квартирно-эксплуатационных управлений.

Механизм хищения государственных средств

Следствие установило, что должностные лица в сговоре с подконтрольными предпринимателями заключали договоры по существенно завышенным ценам.

В некоторых случаях стоимость древесины в официальных документах превышала рыночную на 30–40%.

Кроме ценовых манипуляций, зафиксированы факты снабжения дров не в полном объеме. Такие действия привели к масштабным потерям бюджетных средств, которые предварительно оценивают более чем в 100 миллионов гривен.

Поэтому с целью прекращения преступной деятельности и недопущения дальнейших потерь бюджета в среду правоохранители провели скоординированные обыски сразу в нескольких регионах страны.

Масштабная спецоперация в 15 областях

Следственные действия проходили на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и Киеве.

Полицейские объявили подозрения шестерым фигурантам преступных схем – это бывшие и действующие должностные лица региональных квартирно-эксплуатационных управлений.

Действия фигурантов в зависимости от роли в преступной деятельности квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины: 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 367 (Служебная халатность), 425 (Небрежное отношение к военной службе). Продолжаются следственные действия и устанавливаются все причастные к организации этих схем.

Ранее работники Государственного бюро расследований (ДБР) прекратили деятельность преступной организации, завладевшей почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств, выделенных на закупку противопехотных мин для нужд ВСУ, но фактически оказавшихся в карманах мошенников.

Автор:
Татьяна Бессараб