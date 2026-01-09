Схема на 3 миллиарда: ГБР разоблачило поставщиков непригодных мин для ВСУ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) прекратили деятельность преступной организации, завладевшей почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств, выделенных на закупку противопехотных мин для нужд ВСУ, но фактически оказавшихся в карманах мошенников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГБР.

Детали схемы

Злоумышленники действовали хитро: они использовали общество, которое никогда не производило оружие, но создали ему "красивую историю". Чтобы получить контракты от Министерства обороны, фигуранты искусственно перечисляли огромные суммы между своими фирмами, имитируя "мощный" финансовый оборот.

Кроме этого, фигуранты организовали подготовку технической и конструкторской документации на противопехотные мины ПВП-50 и ПВП-200, а также противотанковые мины МПТ-23П2. В этих документах сознательно закладывались ложные сведения. В частности:

отмечали взрывники, которые фактически не могли использоваться с такими изделиями;

завышали реальный вес взрывных устройств;

указали применение взрывчатых веществ с неподходящим химическим составом;

фальсифицировали результаты испытаний или вообще их не производили.

Следствием установлено, что эти критические недостатки остались без внимания военных должностных лиц, которые согласовывали документы и одобряли заключение контрактов. Так, без должного обоснования было заключено пять государственных контрактов, по которым на счета предприятия перечислили более 2,9 млрд. грн. авансовых средств.

Полученные боеприпасы оказались опасным хламом: они либо не взрывались, либо не имели нужной убойной силы. Часть заказов вообще не была выполнена, а деньги пошли на частные депозиты, покупку постороннего оборудования и другие операции с признаками легализации незаконно полученных доходов.

Кто понесет ответственность?

8 января 2026 года в рамках уголовного производства работники ГБР провели ряд обысков и задержали четырех участников преступной организации, в частности ее организатора и руководителей отдельных направлений. Им доложено о подозрении в присвоении средств в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в создании и участии в преступной организации. Еще одного участника группировки сейчас разыскивают.

Кроме того, за умышленное невыполнение служебных обязанностей о подозрении уведомлено четырем военным должностным лицам военных представительств Минобороны. Чиновнику госпредприятия, допустившему снаряжение взрывчатых устройств веществами ненадлежащего качества и с меньшим весом, чем предусмотрено техническими условиями, также объявлено подозрение.

По всем подозреваемым готовятся ходатайство в суд об избрании мер пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в декабре СБУ и НАБУ разоблачили действовавшую в двух регионах Украины масштабную схему присвоения оборонных средств.