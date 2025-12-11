СБУ и НАБУ разоблачили хищение 102 млн грн на броне для танков ВСУ

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили действовавшую в двух регионах Украины масштабную схему присвоения оборонных средств.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на СБУ .

По материалам следствия руководство государственного завода и подрядной компании разворовали 102 млн грн, выделенных на производство динамической защиты для танков Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что еще в апреле 2022 госзавод заключил контракт с Министерством обороны на срочную закупку комплексов динамической защиты для отечественных танков. Снаряженная бронетехника должна была немедленно отправиться на фронт.

Однако вместо выполнения оборонного заказа тогдашний руководитель завода организовал хищение бюджетных средств. Для этого он привлек коммерческого директора завода и учредителя подрядной компании, с которой заключил договор на приобретение комплектующих по ценам втрое выше рыночных.

Вручены подозрения. Фото: САП и НАБУ

Получившуюся разницу они выводили в тень через сеть подконтрольных фирм для дальнейшего распределения.

Инициированные СБУ и НАБУ экспертизы подтвердили особо крупный ущерб государственному бюджету. Во время обысков изъята документация и компьютерная техника, которая использовалась в незаконных действиях.

Руководство оборонного завода присвоило бюджетные средства на изготовление динамической защиты для танков / СБУ

На основании собранных доказательств трем организаторам преступления поставлено в известность о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 – присвоение и растрата имущества по предварительному сговору;

ч. 3 ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем;

ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.

Эксочильщик завода уже находится под стражей в рамках другого расследования по фактам производства бракованных минометных снарядов. Вопрос меры пресечения в отношении других фигурантов решается.

Обновлено в 13:35. По данным Центра противодействия коррупции, о подозрении сообщили коммерческому директору госпредприятия "Павлоградский химический завод" Валерию Кириллову, эксочителю этого же завода Леониду Шиману, владельцу компании-подрядчику Игорю Хохлову.

Шиман возглавлял Павлоградский химзавод еще со времен Януковича, уже подозревается по делу о поставке бракованных 120-мм мин для ВСУ. Он также фигурант дела НАБУ, в котором его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в результате которого Павлоградский химзавод потерял доход на сумму 43,3 млн грн.

Также он подозреваемый по делу о злоупотреблениях почти на 28,5 млн грн. Сейчас он находится под стражей. В отношении Кириллова уже приговор ВАКС, где признали его виновным и назначили 4 года лишения свободы. В настоящее время он рассматривается в апелляции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сделку, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний во время закупок беспилотников для Сил обороны Украины. Ущерб, нанесенный государству, оценивается более чем в 90 миллионов гривен