Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,17

42,05

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Розтрата 90 мільйонів на закупівлі дронів: викрито масштабну корупційну схему в Держспецзв’язку

Держспецзв’язку
НАБУ викрило масштабну схему розтрати коштів у Держспецзв’язку / kapterka.com

Правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) .

Схема розтрати

За даними слідства, схема була організована керівником одного з департаментів Держспецзв’язку після виділення відомству 30 млрд грн на закупівлю дронів у 2023 році.

План полягав у постачанні популярних моделей дронів за цінами, які перевищували ринкові, через заздалегідь визначені приватні компанії. Для забезпечення їхньої "перемоги" на тендерах залучалися підконтрольні фірми, які імітували конкуренцію, а також використовувалися спотворені маркетингові дослідження. 

У травні–вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.

Учасники схеми вивели незаконно отримані кошти на рахунки підконтрольних компаній, зокрема й за кордоном. 

Завдяки оперативним діям НАБУ та САП вдалося накласти арешт на активи учасників схеми, серед яких: понад 4 млн дол. США на рахунках іноземних компаній та 17 млн грн в Україні.  

Фото 2 — Розтрата 90 мільйонів на закупівлі дронів: викрито масштабну корупційну схему в Держспецзв’язку

Наразі про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) повідомлено чотирьом особам: двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони

Автор:
Тетяна Бесараб