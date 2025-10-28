Розтрата 90 мільйонів на закупівлі дронів: викрито масштабну корупційну схему в Держспецзв’язку

Правоохоронці викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку та представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Збитки, завдані державі, оцінюються у понад 90 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужби Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) .

Схема розтрати

За даними слідства, схема була організована керівником одного з департаментів Держспецзв’язку після виділення відомству 30 млрд грн на закупівлю дронів у 2023 році.

План полягав у постачанні популярних моделей дронів за цінами, які перевищували ринкові, через заздалегідь визначені приватні компанії. Для забезпечення їхньої "перемоги" на тендерах залучалися підконтрольні фірми, які імітували конкуренцію, а також використовувалися спотворені маркетингові дослідження.

У травні–вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.

Учасники схеми вивели незаконно отримані кошти на рахунки підконтрольних компаній, зокрема й за кордоном.

Завдяки оперативним діям НАБУ та САП вдалося накласти арешт на активи учасників схеми, серед яких: понад 4 млн дол. США на рахунках іноземних компаній та 17 млн грн в Україні.

Наразі про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) повідомлено чотирьом особам: двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, ймовірно причетні до скоєння злочину.

Раніше НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони