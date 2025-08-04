Справа про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ: шестеро фігурантів отримали підозру

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу САП.

Хто отримав підозру?

За даними Центру протидії корупції, серед підозрюваних:

колишній голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай;

нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов; ️

начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко;

️командир військової частини Національної гвардії України; ️

власник компанії виробника дронів "Акоптерс" Владислав Марченко;

директорка "Акоптерс" .

Що відомо про справу?

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

"Серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн", — повідомили в САП.

Крім того, підприємство поставило продукцію за завищеною вартістю на близько 80 тисяч доларів, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.

Також, за даними слідства, бенефіціар та директорка підприємства-виробника БпЛА перешкоджали законній діяльності Збройних сил. Вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

За даними НАБУ, 2 серпня було проведено низку заходів з викриття причетних до вчинення корупційного злочину та затримано чотирьох осіб в порядку статті 208 КПК України.

За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату Олексію Кузнєцову запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн. А також відповідні клопотання про обрання запобіжних заходів щодо інших фігурантів справи.

На тлі повідомлень про затримання ексголови Луганської ОВА Сергія Гайдая у справі про корупцію його оперативно було звільнено з посади очільника Мукачівської райдержадміністрації, а Андрія Юрченка - з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області.

Нагадаємо, у липні НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння 146 млн грн, які були сплачені за ненадані послуги.