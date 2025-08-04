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Справа про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ: шестеро фігурантів отримали підозру
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура України (САП) повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу САП.
Хто отримав підозру?
За даними Центру протидії корупції, серед підозрюваних:
- колишній голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай;
- нардеп від "Слуги Народу" Олексій Кузнєцов; ️
- начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко;
- ️командир військової частини Національної гвардії України; ️
- власник компанії виробника дронів "Акоптерс" Владислав Марченко;
- директорка "Акоптерс".
Що відомо про справу?
НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ. За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.
"Серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн", — повідомили в САП.
Крім того, підприємство поставило продукцію за завищеною вартістю на близько 80 тисяч доларів, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.
Також, за даними слідства, бенефіціар та директорка підприємства-виробника БпЛА перешкоджали законній діяльності Збройних сил. Вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.
За даними НАБУ, 2 серпня було проведено низку заходів з викриття причетних до вчинення корупційного злочину та затримано чотирьох осіб в порядку статті 208 КПК України.
За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату Олексію Кузнєцову запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн. А також відповідні клопотання про обрання запобіжних заходів щодо інших фігурантів справи.
На тлі повідомлень про затримання ексголови Луганської ОВА Сергія Гайдая у справі про корупцію його оперативно було звільнено з посади очільника Мукачівської райдержадміністрації, а Андрія Юрченка - з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області.
Нагадаємо, у липні НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння 146 млн грн, які були сплачені за ненадані послуги.