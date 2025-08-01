Новий закон Зеленського відновив незалежність НАБУ та САП і захистив від впливу генпрокурора - Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що ухвалення закону 4560-IX остаточно відновило незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як інформує Delo.ua, відповідну заяву він зробив у коментарі "Суспільному".

За словами Кривоноса, новий закон повернув САП ключові повноваження, зокрема — право її керівника Олександра Клименка повідомляти про підозру найвищим посадовим особам держави: народним депутатам, міністрам та іншим чиновникам категорії "А". Це право було тимчасово скасоване попереднім законом, який, як вважають у НАБУ, обмежував незалежність антикорупційних органів, передаючи відповідні повноваження генеральному прокурору.

Кривонос також зазначив, що згідно з новими нормами, керівник САП тепер самостійно визначає склад групи прокурорів у кримінальному провадженні. Це дозволяє зменшити ризик витоку інформації, особливо в резонансних справах. Часто Клименко призначає себе єдиним прокурором у таких випадках.

Ще одне важливе положення закону — обмеження повноважень генпрокурора. Відтепер він не має права забирати справи з НАБУ та передавати їх іншим правоохоронним органам. Хоча попередній закон, ухвалений 22 липня, передбачав таку можливість, за словами Кривоноса, нинішній генпрокурор Кравченко не скористався нею: він не витребовував справ, не вивчав їх і не змінював підслідність.

Закон 4560-IX також запроваджує нову процедуру контролю за працівниками НАБУ та інших правоохоронних органів, які мають доступ до державної таємниці. Такі працівники проходитимуть дві перевірки. Перша перевірка проводитиметься раз на два роки внутрішнім підрозділом НАБУ з використанням поліграфа. Як зазначив Кривонос, це звична практика для бюро, але нині виникла потреба у додаткових поліграфологах.

Другу перевірку здійснюватиме Служба безпеки України у шестимісячний строк, проте без обов’язкового поліграфа.

Незалежність антикорупційних органів

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі й інших містах відбулися акції протесту. Учасники мітингів виступили з вимогою ветувати закон, виголошували гасла та висловлювали незгоду з його ухваленням.

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає. Цей крок викликав занепокоєння у партнерів з ЄС та країн G7, адже може поставити під загрозу фінансову допомогу та євроінтеграційний шлях України.

Згодом Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт, який посилює інституційну незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт підтримав 331 народний депутат у другому читанні та в цілому. Того ж дня Зеленський підписав закон, що гарантує незалежну та ефективну роботу НАБУ і САП.