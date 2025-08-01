Новый закон Зеленского восстановил независимость НАБУ и САП и защитил от влияния генпрокурора – Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что принятие закона 4560-IX окончательно восстановило независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как информирует Delo.ua, соответствующее заявление он сделал в комментарии "Суспільному".

По словам Кривоноса, новый закон вернул САП ключевые полномочия, в частности, право ее руководителя Александра Клименко сообщать о подозрении высшим должностным лицам государства: народным депутатам, министрам и другим чиновникам категории "А". Это право было временно упразднено предыдущим законом, который, как считают в НАБУ, ограничивал независимость антикоррупционных органов, передавая соответствующие полномочия генеральному прокурору.

Кривонос также отметил, что согласно новым нормам руководитель САП теперь самостоятельно определяет состав группы прокуроров в уголовном производстве. Это позволяет снизить риск утечки информации, особенно в резонансных делах. Часто Клименко назначает себя единственным прокурором в таких случаях.

Еще одно важное положение закона – ограничение полномочий генпрокурора. Теперь он не имеет права забирать дела с НАБУ и передавать их другим правоохранительным органам. Хотя предыдущий закон, принятый 22 июля, предусматривал такую возможность, по словам Кривоноса, нынешний генпрокурор Кравченко не воспользовался ею: он не требовал дела, не изучал их и не менял подследственность.

Закон 4560-IX также вводит новую процедуру контроля за работниками НАБУ и других правоохранительных органов, имеющих доступ к государственной тайне. Такие работники будут проходить две проверки. Первая проверка будет проводиться раз в два года внутренним подразделением НАБУ с использованием полиграфа. Как отметил Кривонос, это привычная практика для бюро, но сейчас возникла необходимость в дополнительных полиграфологах.

Вторую проверку будет осуществлять Служба безопасности Украины в шестимесячный срок, но без обязательного полиграфа.

Независимость антикоррупционных органов

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах прошли акции протеста. Митингующие выступили с требованием ветировать закон, провозглашали лозунги и выражали несогласие с его принятием.

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает. Этот шаг вызвал озабоченность у партнеров из ЕС и стран G7, ведь может поставить под угрозу финансовую помощь и евроинтеграционный путь Украины.

Впоследствии Верховная Рада приняла президентский законопроект, усиливающий институциональную независимость НАБУ и САП. Законопроект поддержал 331 народный депутат во втором чтении и в целом. В тот же день Зеленский подписал закон, гарантирующий независимую и эффективную работу НАБУ и САП.