Верховная Рада одобрила закон Зеленского, возвращающий независимость НАБУ и САП

Верховная Рада приняла президентский законопроект, усиливающий институциональную независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ направлен на укрепление автономии этих органов и обеспечение эффективной борьбы с коррупцией.

Как пишет Delo.ua, это стало известно из прямой трансляции заседания, которую впервые с начала полномасштабного вторжения ведут на YouTube-канале парламента.

Законопроект поддержал 331 народный депутат во втором чтении и в целом. За то, чтобы глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал документ безотлагательно, проголосовали 226 депутатов. Теперь законопроект ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

Перед голосованием законопроект Зеленского представила Галина Михайлюк. Кроме президентского проекта, было зарегистрировано шесть альтернативных. Его инициаторы также выступили с речью, призвав вернуть независимость НАБУ и САП.

Сегодня также проходят акции протеста в поддержку принятия законопроекта за восстановление независимости НАБУ и САП, пишет "Общественное".

Рада приняла закон Зеленского

Накануне законопроект №13533, поданный президентом и направленный на восстановление полномочий НАБУ и САП, был поддержан профильным комитетом Верховной Рады без изменений — сразу за основу и в целом.

Ключевые положения президентского законопроекта:

Усиление независимости САП. Генеральный прокурор и его заместители не смогут вмешиваться в работу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, они не будут иметь права давать указания или влиять на реализацию полномочий прокурорами САП. Любые письменные административные приказы по САП издаются только по согласованию с руководителем САП – заместителем генпрокурора.

Генеральный прокурор и его заместители не смогут вмешиваться в работу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, они не будут иметь права давать указания или влиять на реализацию полномочий прокурорами САП. Любые письменные административные приказы по САП издаются только по согласованию с руководителем САП – заместителем генпрокурора. Полиграф для работников НАБУ. Сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, в течение шести месяцев должны пройти проверку на полиграфе. Ее организацией будет заниматься Служба безопасности Украины.

Сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, в течение шести месяцев должны пройти проверку на полиграфе. Ее организацией будет заниматься Служба безопасности Украины. Передача дел между органами. Если в другом следственном органе выявлено подследственное НАБУ дело, его смогут передать в бюро по решению директора НАБУ и по согласованию с прокурором САП.

Если в другом следственном органе выявлено подследственное НАБУ дело, его смогут передать в бюро по решению директора НАБУ и по согласованию с прокурором САП. Передача дел с НАБУ в другие органы. Если НАБУ по объективным причинам не может проводить расследование, руководитель САП будет вправе передать дело другому следственному органу.

Если НАБУ по объективным причинам не может проводить расследование, руководитель САП будет вправе передать дело другому следственному органу. Указания прокурора обязательны. Прокуроры САП смогут давать письменные указания детективам НАБУ. В случае отказа от исполнения предусмотрена ответственность.

Прокуроры САП смогут давать письменные указания детективам НАБУ. В случае отказа от исполнения предусмотрена ответственность. Ограничение выезда за границу. Во время действия военного положения сотрудникам НАБУ запрещено выезжать за границу, кроме официальных служебных командировок.

Во время действия военного положения сотрудникам НАБУ запрещено выезжать за границу, кроме официальных служебных командировок. Передача дел по БЭБ. Генеральный прокурор получает право передавать уголовные производства по Бюро экономической безопасности в другие органы досудебного расследования.

Независимость антикоррупционных органов

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах прошли акции протеста. Митингующие выступили с требованием ветировать закон, провозглашали лозунги и выражали несогласие с его принятием.

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает. Этот шаг вызвал озабоченность у партнеров из ЕС и стран G7, ведь может поставить под угрозу финансовую помощь и евроинтеграционный путь Украины.

24 июля президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект, призванный усилить независимость антикоррупционных органов. Документ содержит нормы, гарантирующие автономность НАБУ и САП.