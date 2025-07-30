Независимость НАБУ и САП: профильный комитет Рады поддержал обновленный законопроект Зеленского

Профильный комитет Верховной Рады поддержал закон о возвращении независимости антикоррупционным органам НАБУ и САП, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Законопроект 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП профильным Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности поддержан за основу и в целом. Без изменений по тексту от того, что зарегистрировали", - написал депутат.

После представления президентом законопроекта №13533 по восстановлению полномочий НАБУ и САП, в Верховной Раде было зарегистрировано шесть альтернативных законопроектов:

№ 13533-1 – инициированный Алексеем Гончаренко.

– инициированный Алексеем Гончаренко. № 13533-2 - авторы Юлия Яцик и Алексей Гончаренко.

- авторы Юлия Яцик и Алексей Гончаренко. № 13533-3 – от Юлии Тимошенко и группы народных депутатов.

– от Юлии Тимошенко и группы народных депутатов. № 13533-4 - подан Дмитрием Разумковым и другими депутатами.

- подан Дмитрием Разумковым и другими депутатами. № 13533-5 - от Ирины Геращенко и группы депутатов от "Европейской Солидарности".

- от Ирины Геращенко и группы депутатов от "Европейской Солидарности". № 13533-6 – подан Инной Совсун и группой депутатов.

Следует отметить, что в Transparency International Ukraine проанализировали первые четыре альтернативных законопроекта и отметили, что они "имеют разные проблемы и создают дополнительные риски для эффективности НАБУ и САП".

"Законопроекты либо сокращают полномочия антикоррупционных органов, либо создают механизмы внешнего вмешательства, либо вводят непропорциональные ограничения следственных действий", – говорится в сообщении.

Парламент планирует рассмотреть президентский законопроект №13533, а также эти альтернативные уже 31 июля.

Ключевые положения инициативы президента:

генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, прямо касающиеся реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера о деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП;

работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;

НАБУ могут получить дела других органов, если там обнаружится их подследственность. для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;

руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;

прокуроры САП имеют возможность письменных указаний детективам НАБУ, если детектив отказывается - это ответственность;

сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения кроме служебных поездок;

генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

Независимость НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон.

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает. Этот шаг вызвал озабоченность среди партнеров в ЕС и странах G7, поскольку может поставить под угрозу финансовую поддержку и евроинтеграционный курс Украины.

24 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов. Законопроект президента с нормами о независимости НАБУ и САП Рада рассмотрит 31 июля 2025 года.