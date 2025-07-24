Независимость НАБУ и САП. Зеленский внес законопроект в Раду и предложил Германии провести экспертизу

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект президента с нормами о независимости НАБУ и САП Совет рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

Отмечено, что цель документа "гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП".

Основные положения законопроекта:

генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, прямо касающиеся реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера о деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП;

работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;

НАБУ могут получить дела других органов, если там обнаружится их подследственность. для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;

руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;

прокуроры САП имеют возможность письменных указаний детективам НАБУ, если детектив отказывается - это ответственность;

сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения кроме служебных поездок;

генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

Также Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе этого законопроекта.

"Говорил с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Проинформировал, что уже согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине. Важно, что антикоррупционные органы поддержали этот законопроект... Предложил Германии присоединиться к экспертизе закону", - сказал он соцсетях.

Напомним, 24 июля Зеленский согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов и одновременно защиту системы правопорядка от российского влияния.

Независимость антикоррупционных органов

Накануне президент анонсировал, что внесет в Верховную Раду законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов .

По его словам, этот документ сделает невозможным любое российское влияние или вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Президент также подчеркнул, что законопроект будет содержать все необходимые нормы для обеспечения независимости антикоррупционных институтов.

Что известно о скандальном законопроекте

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ .

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает.