Верховная Рада приняла скандальный законопроект о антикоррупционных органах Украины: что будет с НАБУ и САП

Верховная Рада 22 июля приняла законопроект, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект поддержали 263 депутата. Против него было 13 депутатов, еще 13 воздержались.

Что предшествовало

Перед этим фракции "Европейская Солидарность" и "Голос" инициировали снятие с повестки дня этого законопроекта, но это решение поддержали только 53 депутата.

После этого в Верховной Раде инициировали отстранение спикера Руслана Стефанчука, поскольку депутаты считали, что тот вынес законопроект на голосование вопреки процедуре. Это решение тоже не поддержали.

Затем в сессионном зале пытались блокировать трибуну, чтобы не допустить вынесения на голосование этого законопроекта.

По словам Железняка, сегодня этот документ планируется сразу передать на подпись спикеру и президенту.

Что в законопроекте

В Верховной Раде Украины через законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения" внесли поправки в законодательство.

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

Также поддержаны правки, которые ограничат деятельность САП, а именно прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ; руководитель САП не сможет разрешать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ, и не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Transparency International Ukraine подчеркивает, что эти предложения представляют прямую угрозу независимости НАБУ.

В то же время НАБУ и САП призвали не голосовать за этот законопроект, подчеркнув, что это может "окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине".

Что происходит в НАБУ?

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Так, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающегося за границей. По данным следствия, он был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения по ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".