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"Безосновательные": в СБУ отреагировали на заявление САП о возможной утечке информации по антикоррупционным делам

работник СБУ
начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне НАБУ и САП. / СБУ

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В Службе безопасности отвергли предположения САП относительно каких-либо нарушений законодательства, отметив, что все действия проводятся исключительно в пределах и способах, согласно закону, в частности статье 37 Закона "О государственной тайне".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом. Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными", - заявили в СБУ.

Кроме того, в Службе безопасности обратили внимание на то, что "проведение неотложных следственных действий без определения суда не является нарушением Закона – в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной – агрессором".

Что предшествовало заявлению СБУ?

Сегодня Служба безопасности и Офис генерального прокурора проводят в разных областях Украины обыски у работников Национального антикоррупционного бюро и САП.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре выразили опасения, что следственные действия сотрудников СБУ могут привести к "сливу" информации и срыву расследования дел, начатых антикоррупционными ведомствами.

"В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП. Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке. Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые расследуются НАБУ и САП", — отметили в САП.

Напомним, 21 июля СБУ и ОГП проводят обыски у детективов НАБУ .

Автор:
Татьяна Ковальчук