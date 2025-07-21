"Безпідставні": в СБУ відреагували на звинувачення САП про можливий витік інформації в антикорупційних справах

21 липня Служба безпеки України (СБУ) розпочала комплексну перевірку дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). В СБУ відкинули припущення САП про витік інформації в антикорупційних справах, зазначивши, що всі дії проводяться виключно в межах та спосіб, згідно із законом, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Офіційно повідомляємо: співробітники Служби безпеки України не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому. Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними", — заявили в СБУ.

Крім того, у Службі безпеки звернули увагу на те, що "проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною – агресором".

Що передувало заяві СБУ?

Сьогодні Служба безпеки та Офіс генерального прокурора проводять у різних областях України обшуки у працівників Національного антикорупційного бюро та в САП.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі висловили побоювання, що слідчі дії співробітників СБУ можуть призвести до "зливу" інформації та зрив розслідування справ, розпочатих антикорупційними відомствами.

"У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні. Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП", — зазначили в САП.

Нагадаємо, 21 липня СБУ та ОГП проводять обшуки у детективів НАБУ.