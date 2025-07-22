Утечка данных: СБУ обнаружила секретные документы НАБУ у нардепа Христенко

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом в Национальном антикоррупционном бюро. Во время обысков по месту жительства нардепа запрещенной ОПЗЖ Христенко обнаружены материалы негласных следственных действий и анкеты детективов НАБУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, во время следственных мероприятий по месту жительства нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, подозреваемого в работе на российскую ФСБ и получившего подозрение в государственной измене, следователи СБУ нашли материалы НАБУ, содержащие служебную и конфиденциальную информацию. Пока в доме живут его близкие родственники.

"В частности, были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует антикоррупционное Бюро, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы НАБУ", — сообщили в СБУ.

Среди персональных карт были данные на одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. По материалам следствия он имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю со страной-агрессором. Также была найдена анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, в 2024 году сбежавшего из Украины незаконным путем.

Вчера, 21 июля, нардепу Христенко, который с начала войны сбежал из Украины, заочно сообщено о подозрении в государственной измене и злоупотреблении и влиянием. По данным следствия, российская спецслужба завербовала его еще при президентстве Януковича.

Следствие установило, что Федор Христенко находится в тесных отношениях с Русланом Магамедрасуловым и руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым, подчиненные которого способствовали бегству за границу Геннадия Боголюбова.

В настоящее время СБУ продолжает проводить комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в ряды Национального антикоррупционного бюро Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, 21 июля СБУ совместно с ОГП разоблачила действующего народного депутата Украины Федора Христенко в государственной измене.