Витік даних: СБУ виявила секретні документи НАБУ у нардепа Христенка

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в Національному антикорупційному бюро. Під час обшуків за місцем проживання нардепа забороненної ОПЗЖ Христенка виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, під час слідчих заходів за місцем проживання нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, який підозрюється у роботі на російську ФСБ і отримав підозру у державній зраді, слідчі СБУ знайшли матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Наразі в будинку мешкають його близькі родичі.

"Зокрема, були вилучені документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ", — повідомили в СБУ.

Серед персональних карток були дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За матеріалами слідства, він має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з країною-агресором. Також була знайдена анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України незаконним шляхом.

Вчора, 21 липня, нардепу Христенку, який від початку війни втік з України, заочно повідомлено про підозру у державній зраді та зловживанні впливом. За даними слідства, російська спецслужба завербувала його ще за президентства Януковича.

Слідство встановило, що Федор Христенко перебуває у тісних стосунках з Русланом Магамедрасуловим та керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, підлеглі якого сприяли втечі за кордон Геннадія Боголюбова.

Наразі СБУ продовжує проводити комплексні заходи для встановлення всіх обставин можливих агентурних проникнень російських спецслужб до лав Національного антикорупційного бюро. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, 21 липня СБУ спільно з ОГП викрила чинного народного депутата України Федора Христенка у державній зраді.