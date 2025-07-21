Трем сотрудникам НАБУ объявили подозрения

Офис генерального прокурора по материалам Государственного бюро расследований сообщил о подозрении трем работникам Национального антикоррупционного бюро Украины в нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкую и среднюю тяжесть телесных повреждений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДБР.

В первом случае авария произошла в Киеве, где правоохранитель, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге автомобилю. В результате столкновения его авто вылетело за пределы проезжей части и наехало на пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы, повлекшие ампутацию левой ноги.

Во втором ДТП, на автодороге Киев-Одесса, работник НАБУ, совершая обгон, не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и ударился о здание автозаправочной станции. Его пассажирка получила серьезные травмы, в том числе многочисленные переломы, разрыв селезенки и ушиб головного мозга.

Третье событие также произошло в Киеве. Сотрудник НАБУ на служебном авто сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Всем троим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие инициирует избрание мер, по меньшей мере двум подозреваемым — в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины им грозит до 8 лет заключения.

Информация о подозрениях появилась параллельно с данными о по меньшей мере 70 обысках, проводимых работниками СБУ, ДБР и ОГП в отношении сотрудников НАБУ. В бюро заявили, что обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ. По информации ведомства, следственные действия производятся без судебных постановлений.

В НАБУ отметили, что основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев указывается участие отдельных лиц в ДТП, однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором.

Позже в САП добавили, что в рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке. А указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые расследуются НАБУ и САП.

В свою очередь СБУ позже сообщила, что начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Однако заверила, что сотрудники спецслужбы "не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП". Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действиях, проводимых НАБУ и САП, в пресс-службе назвали "безосновательными и манипулятивными".