Верховна Рада прийняла скандальний закон щодо антикорупційних органів України: що буде з НАБУ та САП

Верховна Рада 22 липня прийняла законопроєкт, який обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкт підтримали 263 депутати. Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися.

Що передувало

Перед цим фракції "Європейська Солідарність" та "Голос" ініціювали зняття із порядку денного цього законопроєкту, але це рішення підтримали лише 53 депутати.

Після цього у Верховній Раді ініціювали відсторонення спікера Руслана Стефанчука, оскільки депутати вважали, що той виніс законопроєкт на голосування всупереч процедурі. Це рішення також не підтримали.

Згодом у сесійній залі намагалися блокувати трибуну, аби не допустити винесення на голосування цього законопроєкту.

За словами Железняка, сьогодні цей документ планують одразу передати на підпис спікеру та президенту.

Що в законопроєкті

У Верховній Раді України сьогодні через законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" внесли поправки до законодавства.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також підтримані правки, які обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Transparency International Ukraine підкреслює, що ці пропозиції становлять пряму загрозу незалежності НАБУ.

Водночас НАБУ і САП закликали не голосувати за цей законопроєкт, наголосивши, що це може "остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні".

Що відбувається в НАБУ?

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".