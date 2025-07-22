Верховная Рада срочно рассмотрит законопроект о деятельности НАБУ и САП: реакция антикоррупционных ведомств

22 июля на заседании Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который может значительно ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении НАБУ.

Там подчеркнули, что парламент планирует принять законопроект №12414, в который в последний момент внесены правки, уничтожающие независимость антикоррупционных органов и подчиняющие деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору.

"Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена", - отметили в НАБУ.

В ведомстве призвали народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине.

Что в законопроекте

Как сообщили народный депутат Ярослав Железняк и правозащитная организация Transparency International Ukraine, в Верховной Раде Украины сегодня через законопроект №12414 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с подавлением лиц». собираются внести поправки в законодательство.

Депутаты планируют наделить генпрокурора полномочиями:

забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

Также предусматриваются правки, которые ограничат деятельность САП, а именно, прокуроры САП не смогут в определенных случаях определять подследственность НАБУ; руководитель САП не сможет разрешать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ, и не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Transparency International Ukraine подчеркивает, что эти предложения представляют прямую угрозу независимости НАБУ. Там призывали депутатов не поддерживать их.

Что происходит в НАБУ?

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Так, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающегося за границей. По данным следствия, он был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения по ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".