НАБУ обвиняет сотрудника СБУ в вымогательстве $300 тысяч: детали дела

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли материалы по подозрению начальника сектора Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и еще двух человек в требовании неправомерной выгоды в 300 тыс. дол. США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник СБУ с сообщниками требовал 300 тыс. дол. США у лица, в отношении которого осуществляло оперативное сопровождение по делу организации незаконной переправки за границу военнообязанных.

"За это обещал уничтожить часть материалов дела и раскрыть уже установленные факты. В случае отказа угрожал принять меры по привлечению лица к уголовной ответственности по более строгим статьям", - отмечают в НАБУ.

Отмечается, что после получения части неправомерной выгоды в сумме 72 тысячи долларов США злоумышленникам сообщили о подозрении.

Действия должностного лица СБУ квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Что происходит между НАБУ и СБУ

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Так, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающаяся за границей. По данным следствия, он был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения по ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".