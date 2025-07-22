НАБУ звинувачує співробітника СБУ у вимаганні $300 тисяч: деталі справи

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи за підозрою начальника сектору Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та ще двох осіб у вимаганні неправомірної вигоди у 300 тис. дол. США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тис. дол. США у особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних.

"За це обіцяв знищити частину матеріалів справи та розкрити вже встановлені факти. У разі відмови погрожував вжити заходів для притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями", - зауважують в НАБУ.

Зазначається, що після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 72 тис. дол. США зловмисникам повідомили про підозру.

Дії посадовця СБУ кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Що відбувається між НАБУ та СБУ

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".