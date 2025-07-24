Незалежність НАБУ та САП. Зеленський вніс законопроєкт до Ради і запропонував Німеччині провести експертизу

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свій законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті парламенту.

Законопроєкт президента з нормами про незалежність НАБУ та САП Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні.

Зазначено, що документ має на меті "гарантувати зміцнення інституційної незалежності НАБУ та САП", передає “Суспільне”.

Ключові положення ініціативи президента:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;

НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Також Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи цього законопроєкту.

"Говорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт... Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти", - написав він в соцмережах.

Нагадаємо, 24 липня Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів і водночас захист системи правопорядку від російського впливу.

Незалежність антикорупційних органів

Напередодні президент анонсував, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів.

За його словами, цей документ унеможливить будь-який російський вплив чи втручання в діяльність правоохоронних органів. Президент також підкреслив, що законопроєкт міститиме всі необхідні норми для забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту. Учасники акцій скандували та закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ.

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає.