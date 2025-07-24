У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП

48 народних депутатів із різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді новий законопроєкт про повернення незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат, голова Комітету Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, за нього можна буде голосувати вже завтра.

"Турборежим, так турборежим", - зауважив Юрчишин, наголосивши, що тепер має діяти президент.

Раніше Володимир Зеленський пообіцяв, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", - підкреслював гарант.

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

Верховна Рада 22 липня прийняла законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також підтримані правки, які обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав цей документ, попри те, що у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту, які продовжилися і наступного дня.

Він запевняв, що НАБУ та САП продовжать свою роботу, попри ухвалення закону, але антикорупційна інфраструктура має бути "очищена від російських впливів".

Події навколо НАБУ та САП викликали занепокоєння серед партнерів України у ЄС і країнах G7, що може поставити під загрозу фінансову підтримку та євроінтеграційний курс України.