Рада може скасувати скандальні зміни до закону про НАБУ і САП, попри "перерву" – нардеп

Верховна Рада, ймовірно, перерве свої чотиритижневі канікули, щоб провести засідання наступного тижня. На ньому планують розглянути законопроєкт, який скасує норми, що фактично нівелюють незалежність НАБУ та САП.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Так, підтверджую на наступному тижні збирають Раду відміняти ці корупційні норми про ліквідацію НАБУ та САП. Дати поки немає, терміново намагаються зʼясувати явку", - наголосив він.

За словами Железняка, депутати не бачили тексту нового законопроєкту, тому вони реєструють власний закон, під яким уже зібрано понад 45 підписів, щоб "скасувати треш, який ухвалила Верховна Рада".

"За моєю інформацією вже завтра буде законопроєкт. Ще раз, поки не побачу текст - то не скажу чи це повністю виправлення, чи знову там щось заклали. Ми від 45+ нардепів зареєструємо також свій. Там ось точно все як має бути. Повна відміна того сорому, що прийняли", - додав нардеп.

Він додав, що влада планувала зібратися 19 серпня, але тепер, ймовірно, засідання відбудеться значно раніше. Наразі триває перевірка щодо наявності необхідної кількості голосів, щоб визначити найбільш оптимальну дату.

Перед цим Железняк повідомляв, що Верховна Рада "після руйнації антикорупційного законодавства пішла на "перерву" до 20-х чисел серпня.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту. Учасники акцій скандували та закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає.