Рада может отменить скандальные изменения в закон о НАБУ и САП, несмотря на "перерыв" — нардеп

Верховная Рада, вероятно, прервет свои четырехнедельные каникулы, чтобы провести заседание на следующей неделе. На нем планируется рассмотреть законопроект, отменяющий нормы, фактически нивелирующие независимость НАБУ и САП.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Да, подтверждаю на следующей неделе, собирают Раду отменять эти коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Дать пока нет, срочно пытаются выяснить явку", - подчеркнул он.

По словам Железняка, депутаты не видели текста нового законопроекта, поэтому они регистрируют собственный закон, под которым уже собрано более 45 подписей, чтобы "отменить трэш, принятый Верховной Радой".

"По моей информации уже завтра будет законопроект. Еще раз, пока не увижу текст - не скажу ли это полностью исправление, или снова там что-то заложили. Мы от 45+ нардепов зарегистрируем также свой. Там вот точно все как должно быть. Полная отмена того стыда, что приняли", - добавил нардеп.

Он добавил, что власти планировали собраться 19 августа, но теперь, вероятно, заседание состоится значительно раньше.

Перед этим Железняк сообщал, что Верховная Рада "после разрушения антикоррупционного законодательства ушла на перерыв" до 20-х чисел августа.

Что известно о скандальном законопроекте

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ .

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает.