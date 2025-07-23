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Протесты продолжаются. Зеленский анонсировал законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, усиливающий независимость антикоррупционных органов.
Как пишет Delo.ua, об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и очень важно – все нормы для независимости антикоррупционных институций будут", - отметил Зеленский.
Президент также ожидает предложений по нормам, которые должны сработать от Генерального прокурора и руководителей правоохранительных органов. Он отметил, что этот законопроект будет президентским и станет частью стратегии трансформации государства.
"Мы договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине. Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все проблемы, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", - добавил президент.
В то же время, вечером, 23 июля, украинцы в разных городах второй день подряд вышли на акции протеста через законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Как сообщает "Общественное", акции анонсировали по меньшей мере в 17 городах Украины.
Что известно о скандальном законопроекте
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.
Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ .
Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:
- забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.
Несмотря на протесты, Зеленский подписал закон
В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает.
Этот шаг вызвал озабоченность среди партнеров в ЕС и странах G7, поскольку может поставить под угрозу финансовую поддержку и евроинтеграционный курс Украины.
В то же время Зеленский заявил, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона, но антикоррупционная инфраструктура должна быть "очищена от российских влияний".