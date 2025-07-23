НАБУ и САП после совещания в ОП заявили о потере независимости из-за новых законов

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сделали совместное заявление по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими правоохранительными органами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НАБУ.

Руководители НАБУ и САП подчеркнули, что последние законодательные изменения, принятые парламентом, существенно ограничили независимость обоих институтов.

В заявлении говорится, что отмененные гарантии, ранее обеспечивавшие эффективную работу органов по борьбе с топкоррупцией, критически подрывают возможности для независимого расследования и привлечения к ответственности чиновников. В НАБУ и САП призвали парламент и власть принять неотложные законодательные шаги, чтобы восстановить правовые механизмы, которые были отменены.

Несмотря на риски, в обоих учреждениях заверили в приверженности принципам верховенства права и интересам украинского народа.

"Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка. Мы искренне благодарим граждан Украины за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие. Именно благодаря активному гражданскому участию антикоррупционная реформа стала возможной", - говорится в сообщении.

НАБУ и САП подчеркнули, что продолжат работать над сохранением профессиональной способности и достигнутых результатов, а также призвали международных партнеров поддержать усилия Украины не только в противодействии российской агрессии , но и в сохранении демократических стандартов и антикоррупционных достижений.

Это заявление прозвучало почти сразу после того, как президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ведущих правоохранительных и антикоррупционных органов государства, в том числе с руководителями СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генеральной прокуратурой.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции против законопроекта №12414, принятого Верховной Радой.

Участники акций скандировали, призывали ветировать закон.