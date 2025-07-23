Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов: договорились о "глубокой рабочей встрече" по действиям

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ведущих правоохранительных и антикоррупционных органов государства, в том числе с руководителями СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ДБР, МВД и Генеральной прокуратурой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

По словам главы государства, встреча была откровенной и конструктивной, ее цель – укрепление эффективности системы правосудия в условиях войны.

"У нас всех общий враг – российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит – реальное ощущение справедливости", – подчеркнул президент.

Он отметил, что уголовные производства не должны годами оставаться без приговоров, а работающие против Украины не должны избегать ответственности. Зеленский поблагодарил руководителей всех учреждений за готовность работать в единой команде и поддерживать политическое единство ради интересов государства.

Среди обсуждаемых тем были административные и законодательные шаги, необходимые для укрепления институтов, устранения противоречий между ведомствами и снятия угроз. По результатам встречи договорено, что на следующей неделе состоится рабочее совещание по согласованию общего плана действий, а через две недели должен быть готов совместный документ с конкретными шагами.

"Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план - какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину", - написал он.

Цель этого плана обеспечить украинцам больше справедливости, гарантировать эффективную защиту интересов общества и обеспечить реальную действенность государственных структур в условиях войны.

Антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без влияния РФ

Зеленский заявил, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона, но антикоррупционная инфраструктура должна быть "очищена от российских влияний".

Президент рассказал, что говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По его словам, есть "разные вызовы" и они "все это обсудили".

"Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний — от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 22 июля в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции против законопроекта №12414, принятого Верховной Радой.

Участники акций скандировали призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

Что происходит в НАБУ?

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Да, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающаяся за границей. По данным следствия, он являлся топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения по ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных решений. В САП утверждают, что работники СБУ пришли с проверкой без официального уведомления, как предусматривает закон. А также получили доступ к информации о всех негласных и оперативных мероприятиях и спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

В СБУ это отвергают, а заявления о возможном раскрытии негласных следственных действий "безосновательны и манипулятивны".

Также в СБУ указывают, что могут проводить безотлагательные следственные действия без определения суда "в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь за собой утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной-агрессором".