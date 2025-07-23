Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів: домовилися про "глибоку робочу зустріч" щодо дій

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками провідних правоохоронних та антикорупційних органів держави, зокрема з очільниками СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і Генеральною прокуратурою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Зеленського.

За словами глави держави, зустріч була відвертою та конструктивною, її мета — зміцнення ефективності системи правосуддя в умовах війни.

"У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості", – наголосив президент.

Він зазначив, що кримінальні провадження не мають роками залишатися без вироків, а ті, хто працює проти України, не повинні уникати відповідальності. Зеленський подякував керівникам усіх установ за готовність працювати в єдиній команді та підтримувати політичну єдність заради інтересів держави.

Серед тем, які обговорювались, були адміністративні та законодавчі кроки, необхідні для зміцнення інституцій, усунення суперечностей між відомствами та зняття загроз. За результатами зустрічі домовлено, що вже наступного тижня відбудеться робоча нарада щодо узгодження загального плану дій, а через два тижні має бути готовий спільний документ із конкретними кроками.

"Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну", - написав він.

Мета цього плану — забезпечити українцям більше справедливості, гарантувати ефективний захист інтересів суспільства й забезпечити реальну дієвість державних структур в умовах війни.

Антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без впливу РФ

Зеленський заявив, що НАБУ та САП продовжать свою роботу, попри ухвалення закону, але антикорупційна інфраструктура має бути "очищена від російських впливів".

Президент розповів, що говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком і головою Служби безпеки України Василем Малюком. За його словами, є "різні виклики" й вони "все це обговорили".

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою.

Учасники акцій скандували закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Що відбувається в НАБУ?

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

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Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".