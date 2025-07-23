НАБУ і САП після наради у Зеленського заявили про втрату незалежності через нові закони

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура зробили спільну заяву за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими правоохоронними органами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НАБУ.

Керівники НАБУ і САП Семен Кривонос й Олександр Клименко наголосили, що останні законодавчі зміни, ухвалені парламентом, суттєво обмежили незалежність обох інституцій.

У заяві йдеться, що скасовані гарантії, які раніше забезпечували ефективну роботу органів у боротьбі з топкорупцією, критично підривають можливості для незалежного розслідування та притягнення до відповідальності високопосадовців. У НАБУ і САП закликали парламент та владу вжити невідкладних законодавчих кроків, аби відновити правові механізми, які були скасовані.

Попри ризики, в обох установах запевнили у відданості принципам верховенства права та інтересам українського народу.

"Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу й від інших органів правопорядку. Ми щиро дякуємо громадянам України за принципову позицію, активну підтримку та небайдужість. Саме завдяки активній громадянській участі антикорупційна реформа стала можливою", - йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП наголосили, що продовжать працювати над збереженням професійної спроможності та досягнутих результатів, а також закликали міжнародних партнерів підтримати зусилля України не лише у протидії російській агресії, а й у збереженні демократичних стандартів і антикорупційних досягнень.

Ця заява прозвучала майже одразу після того, як президент Володимир Зеленський провів нараду з керівниками провідних правоохоронних та антикорупційних органів держави, зокрема з очільниками СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і Офісом генпрокурора. За її результатами у президента заявили, що було домовлено про "глибоку робочу зустріч щодо плану загальних дій" наступного тижня.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня прийняла законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою.

Учасники акцій скандували закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Попри це Зеленський підписав скандальний закон. Сьогодні документ опублікували в офіційній пресі.