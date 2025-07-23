Брюссель стурбований втручанням України в роботу антикорупційних структур

Високопосадовці ЄС висловили занепокоєння через рішення президента України Володимира Зеленського взяти під контроль ключові антикорупційні органи України. У Брюсселі попереджають, що втручання в діяльність НАБУ і САП може поставити під загрозу як фінансову підтримку, так і перспективу вступу України до Євросоюзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Загроза фінансуванню та вступу до ЄС

Зеленський підписав закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає. Цей крок викликав занепокоєння серед партнерів у ЄС і країнах G7, оскільки може поставити під загрозу фінансову підтримку та євроінтеграційний курс України.

У Брюсселі підкреслюють, що такий крок підриває незалежність ключових антикорупційних структур, які мають критичне значення для реформи та збереження довіри суспільства. Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що незалежна робота НАБУ і САП є необхідною умовою для продовження підтримки з боку Євросоюзу.

"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ та демократичних урядів", – сказав він. "Те саме стосується шляху України до вступу до ЄС, який також вимагатиме сильного потенціалу для боротьби з корупцією".

ЄС та G7 занепокоєні антикорупційною реформою

Корупція та незалежність судової влади залишаються головними викликами для вступу України до ЄС. Брюссель, який є найбільшим фінансовим донором Києва, висловлює стурбованість через нещодавнє рішення президента Володимира Зеленського передати частину повноважень НАБУ і САП генеральному прокурору.

Цю реформу вже розкритикували країни G7, заявивши, що уважно стежать за ситуацією і мають "серйозні занепокоєння". Франція та Єврорада також закликали Зеленського переглянути зміни.

У відповідь на міжнародний тиск українські посадовці провели роз'яснювальні дзвінки із західними дипломатами. Перший віцепрем’єр Тарас Качка наголосив на прихильності України до верховенства права та боротьби з корупцією. У Києві запевняють, що нове законодавство не загрожує інституційній незалежності НАБУ та САП і не є спробою посилити контроль з боку президента.

Про євроінтеграцію України

Україна, яка отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році, стикається з труднощами на цьому шляху через постійний опір з боку Угорщини. Прем’єр-міністр Віктор Орбан неодноразово блокував ухвалення рішень, пов’язаних із розширенням Євросоюзу.

Нещодавно 26 з 27 лідерів ЄС відзначили успіхи України в реформах та закликали Київ до подальших кроків, зокрема в питаннях демократії, фінансового контролю та боротьби з корупцією.

Однак останні дії української влади, зокрема щодо антикорупційних органів, викликали занепокоєння у Брюсселі й можуть загальмувати переговори про членство. Як зазначив один з високопосадовців ЄС, у нинішніх умовах навіть країни, що підтримують Україну, побоюються рухатися вперед без консенсусу з Угорщиною.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня прийняла законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою.

Про обшуки в НАБУ

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон.