Брюссель обеспокоен вмешательством Украины в работу антикоррупционных структур

Высокопоставленные должностные лица ЕС выразили обеспокоенность из-за решения президента Украины Владимира Зеленского взять под контроль ключевые антикоррупционные органы Украины. В Брюсселе предупреждают, что вмешательство в деятельность НАБУ и САП может поставить под угрозу как финансовую поддержку, так и перспективу вступления Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Угроза финансированию и вступлению в ЕС

Зеленский подписал закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает. Этот шаг вызвал беспокойство среди партнеров в ЕС и странах G7, поскольку может поставить под угрозу финансовую поддержку и евроинтеграционный курс Украины.

В Брюсселе подчеркивают, что такой шаг подрывает независимость ключевых антикоррупционных структур, имеющих критическое значение для реформы и сохранения доверия общества. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что независимая работа НАБУ и САП является необходимым условием для продолжения поддержки со стороны Евросоюза.

"Наша нынешняя финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ и демократических правительств", – сказал он. "То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует сильного потенциала для борьбы с коррупцией".

ЕС и G7 обеспокоены антикоррупционной реформой

Коррупция и независимость судебной власти остаются главными вызовами вступления Украины в ЕС. Брюссель, крупнейший финансовый донор Киева, выражает обеспокоенность из-за недавнего решения президента Владимира Зеленского передать часть полномочий НАБУ и САП генеральному прокурору.

Эту реформу уже раскритиковали страны G7, заявив, что внимательно следят за ситуацией и испытывают "серьезные беспокойства". Франция и Евросовет также призвали Зеленского пересмотреть изменения.

В ответ на международное давление украинские чиновники совершили разъяснительные звонки с западными дипломатами. Первый вице-премьер Тарас Качка отметил приверженность Украины верховенству права и борьбе с коррупцией. В Киеве уверяют, что новое законодательство не угрожает институциональной независимости НАБУ и САП и не является попыткой усилить контроль со стороны президента.

О евроинтеграции Украины

Украина, получившая статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, сталкивается с трудностями на этом пути из-за постоянного сопротивления Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно блокировал принятие решений, связанных с расширением Евросоюза.

Недавно 26 из 27 лидеров ЕС отметили успехи Украины в реформах и призвали Киев к дальнейшим шагам, в частности, в вопросах демократии, финансового контроля и борьбы с коррупцией.

Однако последние действия украинских властей, в частности в отношении коррупционных органов, вызвали беспокойство в Брюсселе и могут затормозить переговоры о членстве. Как отметил один из чиновников ЕС, в нынешних условиях даже страны, поддерживающие Украину, опасаются двигаться вперед без консенсуса с Венгрией.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции против законопроекта №12414, принятого Верховной Радой.

Об обысках в НАБУ

21 июля у работников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры происходили обыски. Ряд чиновников получили подозрения и были задержаны.

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского влияния на НАБУ. Отдельным работникам Бюро инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов.

Да, одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова задержали по подозрению в пособничестве России. Также в Киеве задержали сотрудника Центрального аппарата НАБУ, работающего в самом элитном, закрытом подразделении "Д-2". Его обвиняют в шпионаже для российской спецслужбы.

Причастным также называют действующего народного депутата от ныне запретной партии ОПЗЖ Федора Христенко, скрывающаяся за границей. По данным следствия, он являлся топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Параллельно трем работникам НАБУ вручили подозрения в отношении ДТП. Бюро заявило, что аварии являются разными инцидентами и происходили годы назад.

В НАБУ заявили, что эти следственные действия проводились без судебных постановлений.