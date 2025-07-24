Зеленський погодив текст законопроєкту щодо незалежності НАБУ та САП і обіцяє сьогодні внести в Раду

Президент України Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів і водночас захист системи правопорядку від російського впливу.

Як пише Delo.ua, про це голова держави заявив у своєму зверненні.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований", - наголосив президент.

За його словами, законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Зеленський також підкреслив важливість збереження єдності, незалежності та поваги до позиції українців у нинішніх умовах.

Незалежність антикорупційних органів

Напередодні Зеленський анонсував, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів.

За його словами, цей документ унеможливить будь-який російський вплив чи втручання в діяльність правоохоронних органів. Президент також підкреслив, що законопроєкт міститиме всі необхідні норми для забезпечення незалежності антикорупційних інституцій.

Президент заявив, що очікує пропозицій щодо норм, які мають спрацювати, від Генерального прокурора та керівників правоохоронних органів. Він наголосив, що цей законопроєкт буде президентським та стане частиною стратегії трансформації держави.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту. Учасники акцій скандували та закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ.

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає.