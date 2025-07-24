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Зеленский согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП и обещает сегодня внести в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов и одновременно защиту системы правопорядка от российского влияния.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства заявил в своем обращении.

"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства. Текст сбалансирован", - подчеркнул президент.

По его словам, законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины. Зеленский также подчеркнул важность сохранения единства, независимости и уважения позиции украинцев в нынешних условиях.

Независимость антикоррупционных органов

Накануне Зеленский анонсировал, что внесет в Верховную Раду законопроект, усиливающий независимость антикоррупционных органов.

По его словам, этот документ сделает невозможным любое российское влияние или вмешательство в деятельность правоохранительных органов. Президент также подчеркнул, что законопроект будет содержать все необходимые нормы для обеспечения независимости антикоррупционных институтов.

Президент заявил, что ожидает предложений по нормам, которые должны сработать, от Генерального прокурора и руководителей правоохранительных органов. Он отметил, что этот законопроект будет президентским и станет частью стратегии трансформации государства.

Что известно о скандальном законопроекте

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призвали ветировать закон. Они держали плакаты с надписями: "Требуем вето на законопроект", "Янукович закончил плохо", "12414 – номер измены" и другие.

Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ .

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает.

Автор:
Татьяна Бессараб