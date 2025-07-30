Незалежність НАБУ і САП: профільний комітет Ради підтримав оновлений законопроєкт Зеленського

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про повернення незалежності антикорупційним органам НАБУ та САП, який запропонував президент України Володимир Зеленський.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Законопроєкт 13533 про повернення повноважень НАБУ та САП профільним Комітетом з питань правоохоронної діяльності підтриманий за основу та в цілому. Без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували", – написав депутат.

Після подання президентом законопроєкту №13533 щодо відновлення повноважень НАБУ та САП, у Верховній Раді було зареєстровано шість альтернативних законопроєктів:

№13533-1 — ініційований Олексієм Гончаренком.

— ініційований Олексієм Гончаренком. №13533-2 — автори Юлія Яцик та Олексій Гончаренко.

— автори Юлія Яцик та Олексій Гончаренко. №13533-3 — від Юлії Тимошенко та групи народних депутатів.

— від Юлії Тимошенко та групи народних депутатів. №13533-4 — поданий Дмитром Разумковим та іншими депутатами.

— поданий Дмитром Разумковим та іншими депутатами. №13533-5 — від Ірини Геращенко та групи депутатів від "Європейської Солідарності".

— від Ірини Геращенко та групи депутатів від "Європейської Солідарності". №13533-6 — поданий Інною Совсун та групою депутатів.

Варто зазначити, у Transparency International Ukraine проаналізували перші чотири альтернативних законопроєкти і зазначили, що вони "мають різні проблеми та створюють додаткові ризики для ефективності НАБУ та САП".

"Законопроєкти або скорочують повноваження антикорупційних органів, або створюють механізми зовнішнього втручання, або вводять непропорційні обмеження слідчих дій", – йдеться в повідомленні. Останні два альтернативних проєкти законів з'явилися після публікації цього аналізу.

Парламент планує розглянути президентський законопроєкт №13533, а також ці альтернативні, вже 31 липня.

Ключові положення ініціативи президента:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;

НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється - за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Незалежність НАБУ та САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту. Учасники акцій скандували та закликали ветувати закон.

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає. Цей крок викликав занепокоєння серед партнерів у ЄС і країнах G7, оскільки може поставити під загрозу фінансову підтримку та євроінтеграційний курс України.

24 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свій законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Законопроєкт президента з нормами про незалежність НАБУ та САП Рада розгляне 31 липня 2025 року.