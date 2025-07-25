Верховная Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП: объявлена дата

31 июля 2025 года Верховная Рада Украины планирует рассмотреть безотлагательный президентский законопроект №13533 по усилению полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламента Руслана Стефанчука.

Рада рассмотрит президентский законопроект

Во время заседания будет предлагаться принять документ за основу и в целом, а также поддержать его срочное подписание.

Кроме того, парламентарии рассмотрят ряд других важных законодательных инициатив.

Независимость НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП.

Голосование за законопроект состоялось на следующий день после масштабных обысков СБУ у детективов НАБУ.

Депутаты наделили генпрокурора полномочиями:

забирать дела в НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и доверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению в топ-чиновниках.

После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста. Участники акций скандировали и призывали ветировать закон.

24 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов Законопроект президента с нормами о независимости НАБУ и САП Совет рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

Ключевые положения инициативы президента:

генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, прямо касающиеся реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера о деятельности САП издаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП;

работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ;

НАБУ могут получить дела других органов, если там обнаружится их подследственность. для этого необходимо решение директора НАБУ и согласование с прокурором САП;

руководитель САП может передавать дела НАБУ другим органам в случаях, когда НАБУ не может осуществлять досудебное расследование по объективным причинам;

прокуроры САП имеют возможность письменных указаний детективам НАБУ, если детектив отказывается - это ответственность;

сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения кроме служебных поездок;

генпрокурор может передавать дела БЭБ другим органам.

Также Зеленский предложил Германии приобщиться к экспертизе этого законопроекта.