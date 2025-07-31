Верховна Рада схвалила закон Зеленського, який повертає незалежність НАБУ і САП

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт, який посилює інституційну незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Документ спрямований на зміцнення автономії цих органів і забезпечення ефективної боротьби з корупцією.

Як пише Delo.ua, це стало відомо з прямої трансляції засідання, яку вперше від початку повномасштабного вторгнення ведуть на YouTube-каналі парламенту.

Законопроєкт підтримав 331 народний депутат у другому читанні та в цілому. За те, щоб голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав документ невідкладно, проголосували 226 депутатів. Тепер законопроєкт очікує на підпис президента Володимира Зеленського.

Перед голосування законопроєкт Зеленського представила Галина Михайлюк. Крім президентського проєкту, було зареєстровано шість альтернативних. Його ініціатори також виступили з промовою, закликавши повернути незалежність НАБУ і САП.

Сьогодні також проходять акції протесту на підтримку ухвалення законопроєкту за відновлення незалежності НАБУ і САП, пише "Суспільне".

Оновлено о 14:20. Руслан Стефанчук вже підписав документ і направив його Зеленському.

Рада ухвалила закон Зеленського

Напередодні законопроєкт №13533, поданий президентом і спрямований на відновлення повноважень НАБУ та САП, був підтриманий профільним комітетом Верховної Ради без жодних змін — одразу за основу та в цілому.

Ключові положення президентського законопроєкту:

Посилення незалежності САП. Генеральний прокурор і його заступники не зможуть втручатися в роботу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, вони не матимуть права давати вказівки або впливати на реалізацію повноважень прокурорами САП. Будь-які письмові адміністративні накази щодо САП видаються лише за погодженням з керівником САП — заступником генпрокурора.

Генеральний прокурор і його заступники не зможуть втручатися в роботу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, вони не матимуть права давати вказівки або впливати на реалізацію повноважень прокурорами САП. Будь-які письмові адміністративні накази щодо САП видаються лише за погодженням з керівником САП — заступником генпрокурора. Поліграф для працівників НАБУ. Співробітники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, протягом шести місяців повинні пройти перевірку на поліграфі. Її організацією займатиметься Служба безпеки України.

Співробітники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, протягом шести місяців повинні пройти перевірку на поліграфі. Її організацією займатиметься Служба безпеки України. Передача справ між органами. Якщо в іншому слідчому органі виявлено справу, яка підслідна НАБУ, її зможуть передати до бюро за рішенням директора НАБУ та за погодженням із прокурором САП.

Якщо в іншому слідчому органі виявлено справу, яка підслідна НАБУ, її зможуть передати до бюро за рішенням директора НАБУ та за погодженням із прокурором САП. Передача справ із НАБУ до інших органів. Якщо НАБУ з об’єктивних причин не може проводити розслідування, керівник САП матиме право передати справу іншому слідчому органу.

Якщо НАБУ з об’єктивних причин не може проводити розслідування, керівник САП матиме право передати справу іншому слідчому органу. Вказівки прокурора — обов’язкові. Прокурори САП зможуть надавати письмові вказівки детективам НАБУ. У разі відмови від виконання — передбачена відповідальність.

Прокурори САП зможуть надавати письмові вказівки детективам НАБУ. У разі відмови від виконання — передбачена відповідальність. Обмеження виїзду за кордон. Під час дії воєнного стану співробітникам НАБУ заборонено виїжджати за кордон, крім офіційних службових відряджень.

Під час дії воєнного стану співробітникам НАБУ заборонено виїжджати за кордон, крім офіційних службових відряджень. Передача справ з БЕБ. Генеральний прокурор отримує право передавати кримінальні провадження з Бюро економічної безпеки до інших органів досудового розслідування.

Незалежність антикорупційних органів

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі й інших містах відбулися акції протесту. Учасники мітингів виступили з вимогою ветувати закон, виголошували гасла та висловлювали незгоду з його ухваленням.

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає. Цей крок викликав занепокоєння у партнерів з ЄС та країн G7, адже може поставити під загрозу фінансову допомогу та євроінтеграційний шлях України.

24 липня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроєкт, покликаний посилити незалежність антикорупційних органів. Документ містить норми, що гарантують автономність НАБУ та САП.