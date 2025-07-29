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Благодаря действиям НАБУ и САП удалось вернуть государству 16,8 млрд грн с 2021 года

табличка НАБУ
НАБУ и САП принесли Украине 16,8 млрд грн экономического эффекта / НАБУ

Экономический эффект деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2021-2025 годах составляет 16,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

"Деятельность НАБУ и САП прежде всего направлена на расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Однако это также дает государству ощутимый экономический результат", - говорится в сообщении.

В бюро объяснили, что экономический эффект деятельности НАБУ и САП включает не только возмещение государству фигурантами коррупционных дел, а также средства и имущество, хищение которых удалось предотвратить, активы и средства, переданные на нужды ВСУ по решению суда, конфискованное имущество и взысканные залоги.

Всего за 2021-2025 годы НАБУ и САП вернули в доход государства 16,8 млрд грн:

  • 2021 – 2,7 млрд грн;
  • 2022 – 3,4 млрд грн;
  • 2023 – 4,7 млрд грн;
  • 2024 – 4,5 млрд грн;
  • 2025 (первое полугодие) – 1,5 млрд грн.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ.

Независимость НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе и Днепре прошли акции протеста.

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает. Этот шаг вызвал озабоченность среди партнеров в ЕС и странах G7, поскольку может поставить под угрозу финансовую поддержку и евроинтеграционный курс Украины.

24 июля   Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных органов. Законопроект президента с нормами о независимости НАБУ и САП Совет рассмотрит 31 июля 2025 года .

Автор:
Татьяна Бессараб