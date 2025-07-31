Зеленский подписал закон о независимости НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий независимую и эффективную работу антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Документ уже принят Верховной Радой. Закон укрепляет институциональную способность антикоррупционной системы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава государства.

"Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта – теперь уже закона. Как только подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что принятие закона произошло именно так, как и должно было быть — 331 депутат поддержал документ сразу за основу и в целом. Президент отметил важность того, что государство прислушивается к голосу общества.

Также он сообщил, что правительство безотлагательно проинформирует международных партнеров о принятом законе.

Рада приняла закон Зеленского

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла президентский законопроект, усиливающий институциональную независимость НАБУ и САП. Законопроект поддержал 331 народный депутат во втором чтении и в целом.

Накануне законопроект №13533, поданный президентом и направленный на восстановление полномочий НАБУ и САП, был поддержан профильным комитетом Верховной Рады без изменений — сразу за основу и в целом.

Ключевые положения президентского законопроекта:

Усиление независимости САП. Генеральный прокурор и его заместители не смогут вмешиваться в работу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры В частности, они не будут вправе давать указания или влиять на реализацию полномочий прокурорами САП.

Генеральный прокурор и его заместители не смогут вмешиваться в работу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры В частности, они не будут вправе давать указания или влиять на реализацию полномочий прокурорами САП. Полиграф для работников НАБУ. Сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, в течение шести месяцев должны пройти проверку на полиграфе. Ее организацией будет заниматься Служба безопасности Украины.

Сотрудники НАБУ, имеющие доступ к государственной тайне, в течение шести месяцев должны пройти проверку на полиграфе. Ее организацией будет заниматься Служба безопасности Украины. Передача дел с НАБУ в другие органы. Если НАБУ по объективным причинам не может проводить расследование, руководитель САП будет вправе передать дело другому следственному органу.

Указания прокурора обязательны. Прокуроры САП смогут давать письменные указания детективам НАБУ. В случае отказа от исполнения предусмотрена ответственность.

Прокуроры САП смогут давать письменные указания детективам НАБУ. В случае отказа от исполнения предусмотрена ответственность. Ограничение выезда за границу. Во время действия военного положения сотрудникам НАБУ запрещено выезжать за границу, кроме официальных служебных командировок.

Во время действия военного положения сотрудникам НАБУ запрещено выезжать за границу, кроме официальных служебных командировок. Передача дел по БЭБ. Генеральный прокурор получает право передавать уголовные производства по Бюро экономической безопасности в другие органы досудебного расследования.

Независимость антикоррупционных органов

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. После этого в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах прошли акции протеста. Митингующие выступили с требованием ветировать закон, провозглашали лозунги и выражали несогласие с его принятием.

В тот же день Зеленский подписал этот закон, передающий часть полномочий двух независимых антикоррупционных органов – НАБУ и САП – генеральному прокурору, которого он сам назначает. Этот шаг вызвал озабоченность у партнеров из ЕС и стран G7, ведь может поставить под угрозу финансовую помощь и евроинтеграционный путь Украины.

24 июля президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект, призванный усилить независимость антикоррупционных органов. Документ содержит нормы, гарантирующие автономность НАБУ и САП.