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Дело о коррупции при закупке БпЛА и средств РЭБ: шесть фигурантов получили подозрение

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НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке дронов. / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщили о подозрении разоблаченным накануне участникам организованной преступной группы, причастной к коррупционной схеме при закупке БпЛА и средств РЭБ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу САП.

Кто получил подозрение?

По данным Центра противодействия коррупции, среди подозреваемых:

  • бывший глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай;
  • нардеп от "Слуги Народа" Алексей Кузнецов; ️
  • начальник Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко;
  • командир воинской части Национальной гвардии Украины; ️
  • владелец компании производителя дронов "Акоптерс" Владислав Марченко;
  • директор "Акоптерс" .

Что известно о деле?

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке БпЛА и средств РЭБ. По данным следствия, в 2024-2025 годах организованная группа лиц системно завладевала бюджетными средствами, которые органы местного самоуправления направляли на нужды сил обороны.

"Среди установленных эпизодов — закупка систем радиоэлектронной борьбы. За подписание договора с заведомо завышенной ценой участники группы получили до 30% от суммы контракта как неправомерную выгоду. По аналогичной схеме произошла закупка FPV-дронов почти на 10 млн грн", — сообщили в САП.

Кроме того, предприятие поставило продукцию по завышенной стоимости около 80 тысяч долларов, после чего должностные лица передали часть средств в виде "отката" участникам преступной группы.

Также, по данным следствия, бенефициар и директор предприятия-производителя БПЛА препятствовали законной деятельности Вооруженных Сил. Они за денежное вознаграждение оформляли на работу лиц и обеспечивали бронирование, фактически блокируя возможность их мобилизации в ряды ВСУ.

По данным НАБУ, 2 августа был проведен ряд мероприятий по разоблачению причастных к совершению коррупционного преступления и задержаны четыре человека в порядке статьи 208 УПК Украины.

Фото 2 — Дело о коррупции при закупке БпЛА и средств РЭБ: шесть фигурантов получили подозрение

По согласованию Генерального прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому народному депутату Алексею Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. А также соответствующие ходатайства об избрании мер по другим фигурантам дела.

На фоне сообщений о задержании экс-председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая по делу о коррупции он оперативно был уволен с должности главы Мукачевской райгосадминистрации, а Андрей Юрченко - с должности начальника Рубежанской городской военной администрации Луганской области.

Напомним, в июле НАБУ и САП завершили расследование дела о завладении 146 млн грн, уплаченных за неоказанные услуги.

Автор:
Татьяна Ковальчук