Збитки на понад 29 млн грн: НАБУ викрило схему на закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему збитків на понад 29 млн грн у Міністерстві соціальної політики. Підозру повідомили п’ятьом особам, які, за даними слідства, організували корупційну закупівлю програмного забезпечення.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба САП.

Деталі справи

За даними слідства, у 2020–2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв’язку і колишнім головою Пенсійного фонду організували схему закупівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

Спочатку вони зупинили вже розпочатий у міністерстві проєкт з інформатизації, на який витратили понад 950 тисяч доларів, щоб відкрити шлях для підконтрольної компанії.

Це дозволило їм провести новий тендер із заздалегідь прописаними умовами, які відсікли інших учасників і забезпечили перемогу підконтрольній фірмі.

У результаті Мінсоцполітики уклало договір із "потрібним" постачальником, який поставив програмне забезпечення за завищеною ціною, що спричинило державному бюджету збитки на понад 29 млн грн.

Про підозру повідомили п’ятьом особам

За даними слідства, до схеми причетні:

колишній заступник Міністра соціальної політики;

керівник департаменту Мінсоцполітики;

колишній заступник Голови Держспецзв’язку;

власник групи компаній (організатор схеми);

його співробітник, колишній Голова Пенсійного фонду України.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Це не єдиний епізод, до якого причетні деякі з фігурантів: організатор схеми та колишній заступник голови Держспецзв’язку вже є обвинуваченими у справі про розкрадання понад 62 млн грн під час закупівель, яка зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Нагадаємо, прокуратура Тернопільської області повідомила про підозру 19 особам, причетним до масштабних розтрат, розкрадання бюджетних коштів та інших злочинів. Сума завданих збитків, за попередніми оцінками, становить понад 48 мільйонів гривень.