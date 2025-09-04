Убытки более чем на 29 млн грн: НАБУ разоблачило схему на закупки программного обеспечения для Минсоцполитики

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили схему убытков более чем на 29 млн грн в Министерстве социальной политики. Подозрение сообщили пяти лицам, которые, по данным следствия, организовали коррупционную закупку программного обеспечения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба САП.

Детали дела

По данным следствия, в 2020–2021 годах владелец группы компаний вместе с должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда организовали схему закупки программного обеспечения по завышенным ценам.

Сначала они остановили уже начатый в министерстве проект по информатизации, на который потратили более 950 тысяч долларов, чтобы открыть путь для подконтрольной компании.

Это позволило им провести новый тендер с предварительно прописанными условиями, которые отсекли других участников и обеспечили победу подконтрольной фирме.

В результате Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком, который поставил программное обеспечение по завышенной цене, что нанесло государственному бюджету убытки более чем на 29 млн грн.

О подозрении сообщили пяти лицам

По данным следствия, к схеме причастны:

бывший заместитель Министра социальной политики;

руководитель департамента Минсоцполитики;

бывший заместитель Председателя Госспецсвязи;

владелец группы компаний (организатор схемы);

его сотрудник, бывший Председатель Пенсионного фонда Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В настоящее время решается вопрос об избрании мер.

Это не единственный эпизод, к которому причастны некоторые из фигурантов: организатор схемы и бывший заместитель председателя Госспецсвязи уже обвиняются в деле о хищении более 62 млн грн во время закупок, которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, прокуратура Тернопольской области сообщила о подозрении 19 лицам, причастным к масштабным растратам, хищению бюджетных средств и другим преступлениям. Сумма нанесенного ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 48 миллионов гривен.