Масштабная коррупция в Тернопольской области: прокуратура разоблачила схему растрат на 48 млн грн

Прокуратура Тернопольской области сообщила о подозрении 19 лицам, причастным к масштабным растратам, хищению бюджетных средств и другим преступлениям. Сумма нанесенного ущерба, по предварительным оценкам, составляет более 48 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора.

Среди подозреваемых — чиновники, включая директора филиала НАН Украины, государственный регистратор Минюста, чиновников лесхозов, бухгалтеров горсоветов и директоров частных предприятий, служащих горсовета. Правоохранительные органы провели ряд следственных действий по взаимодействию с полицией, ДБР и СБУ.

Завладение бюджетными средствами

Схема охватывала разные сферы, от имущества до экологии. Самый большой эпизод касается незаконных сделок с недвижимостью. Так, государственный регистратор Шумского городского совета незаконно переоформил объект недвижимости государственного предприятия, что привело к убыткам в размере 27 миллионов гривен.

Другие преступления:

директор общества присвоил бюджетные средства при поставке некачественного угля для поселкового совета и больницы, сумма ущерба свыше 7 млн грн;

два директора общества вместе с инспектором технического надзора завладели бюджетными средствами при выполнении капитального ремонта зданий образовательной сферы на территории Тернопольской области. Ущерб свыше 3 млн 400 тыс грн;

главный бухгалтер коммунального предприятия городского совета допустил безосновательную выплату потребителям компенсации разницы в тарифах, ущерб 1,4 млн грн;

исполняющий обязанности директора сельскохозяйственной опытной станции филиала НАН осуществила продажу пшеницы по цене ниже рыночной. Недополученные доходы бюджета составили более 1 млн 277 тыс. грн;

руководитель субъекта хозяйственной деятельности присвоил имущество Бережанского городского совета, которое находилось на хранении. Ущерб 426 тыс. грн.

Вред окружающей среде

руководитель фермерского хозяйства допустил незаконную порубку деревьев в региональном ландшафтном парке "Днестровский каньон". Ущерб 1,7 млн грн.

лесничий Залозецкого лесничества Филиалы "Кременецкое лесное хозяйство" ГСХП "Леса Украины" ненадлежаще выполнял свои обязанности по охране лесов. Незаконно вырублено 204 дерева сверх установленной нормы, убытки более чем на 1,5 млн грн.

мастер леса Чортковского лесного хозяйства ГП "Леса Украины" допустил незаконную порубку леса, ущерб 740 тыс. грн.

разоблачено и сообщено о подозрении директору и главному лесничему коммунального лесного хозяйства, допустившим незаконную порубку леса, чем окружающей среде причинен ущерб на сумму 50 млн. рублей.

Прокуроры уже подготовили ходатайство в суд по избранию подозреваемым мер и их отстранению от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства. Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц госпредприятия "Леса Украины".