Масштабна корупція на Тернопільщині: прокуратура викрила схему розтрат на 48 млн грн

Прокуратура Тернопільської області повідомила про підозру 19 особам, причетним до масштабних розтрат, розкрадання бюджетних коштів та інших злочинів. Сума завданих збитків, за попередніми оцінками, становить понад 48 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних — високопосадовці, включно з директором філії НАН України, державним реєстратором Мін’юсту, посадовцями лісгоспів, бухгалтерами міськрад та директорами приватних підприємств, службовці міськради. Правоохоронні органи провели низку слідчих дій у взаємодії з поліцією, ДБР та СБУ.

Заволодіння бюджетними коштами

Схема охоплювала різні сфери, від майна до екології. Найбільший епізод стосується незаконних операцій з нерухомістю. Так, державний реєстратор Шумської міської ради незаконно переоформив об'єкт нерухомості державного підприємства, що призвело до збитків у розмірі 27 мільйонів гривень.

Інші злочини:

директор товариства привласнив бюджетні кошти при поставці неякісного вугілля для селищної ради та лікарні, сума збитків понад 7 млн грн;

два директори товариства разом з інспектором технічного нагляду заволоділи бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту будівель освітньої сфери на території Тернопільської області. Збитки понад 3 млн 400 тис грн;

головний бухгалтер комунального підприємства міської ради допустив безпідставну виплату споживачам компенсації різниці в тарифах, збитки 1,4 млн грн;

виконувач обов’язків директора сільськогосподарської дослідної станції філії НАНу здійснила продаж пшениці за ціною нижче за ринкову. Недоотримані доходи бюджету склали понад 1 млн 277 тис грн;

керівник суб’єкта господарської діяльності привласнив майно Бережанської міської ради, яке перебувало на зберіганні. Збитки 426 тис. грн.

Шкода довкіллю

керівник фермерського господарства допустив незаконну порубку дерев в регіональному ландшафтному парку "Дністровський каньон". Збитки 1,7 млн грн.

лісничий Залозецького лісництва Філії "Кременецьке лісове господарство" ДСГП "Ліси України" неналежно виконував свої обов’язки щодо охорони лісів. Незаконно вирубано 204 дерева понад встановлену норму, збитки на понад 1,5 млн грн.

майстер лісу Чортківського лісового господарства ДП "Ліси України" допустив незаконну порубку лісу, збитки 740 тис. грн.

викрито та повідомлено про підозру директору та головному лісничому комунального лісового господарства, які допустили незаконну порубку лісу, чим навколишньому природньому середовищу заподіяно збитки на суму 50 млн.

Прокурори вже підготували клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства. Значна частина з них стосується діяльності посадових осіб держпідприємства “Ліси України”.