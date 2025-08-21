Запланована подія 2

Ущерб на миллиарды гривен: за нарушение в сфере лесного хозяйства возбуждено 587 дел

древесина
Фото: facebook.com/ForestsOfUkraine

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства. Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц госпредприятия "Леса Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в течение 2023-2025 годов в суд уже передано 178 обвинительных актов в отношении 298 человек. Сухачев уточнил, что общая сумма нанесенного ущерба в этих уголовных производствах составляет более миллиарда гривен.

"Характер выявленных правонарушений, их география и количество свидетельствуют не об единичных инцидентах, а о наличии признаков централизованной, вертикально организованной системы злоупотреблений", - подчеркнул глава ГБР.

Он отметил, что правоохранители пытаются остановить хищение, чтобы "украинские леса не являлись источником незаконного обогащения для избранных".

Сухачев сообщил, что основными правонарушениями в этой сфере являются:

  • передача имущества предприятия аффилированным компаниям по заниженным ценам,
  • заключение прямых договоров подряда на миллиардные суммы без открытых процедур,
  • злоупотребление во время проведения аукционов по продаже лесопродукции,
  • незаконные санитарные рубки без соответствующих выводов о влиянии на окружающую среду.

Масштабная коррупция в "Лесах Украины"

Недавно сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему хищения древесины, в которой фигурируют работники государственных предприятий "Леса Украины" и "ЛИАЦ". В рамках производства 13 лицам сообщено о подозрении.

Правоохранители проверяют причастность еще более 80 работников ГП "Леса Украины".

В июле суд взял под стражу руководителя ГП "Леса Украины", назначив залог почти 91 миллион гривен. Чиновника задержало ГБР по подозрению в незаконном обогащении на 7,87 миллиона гривен. Генеральным директором ГП "Леса Украины" является Юрий Болоховец.

Про "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие   "Леса Украины"   является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

  • ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;
  • ведение охотничьего хозяйства;
  • охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

За первый квартал 2025 года ГП "Леса Украины" увеличило доход от реализации древесины до 5,8 млрд грн, что на 700 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и начало контрактовать   услуги по заготовке древесины   по Prozorro.

ГП "Леса Украины" за первый квартал 2025 года получило прибыль в 1,24 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2024 году.

Автор:
Светлана Манько