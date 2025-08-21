Ущерб на миллиарды гривен: за нарушение в сфере лесного хозяйства возбуждено 587 дел

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 587 уголовных производств, связанных с нарушениями в сфере лесного хозяйства. Значительная часть из них касается деятельности должностных лиц госпредприятия "Леса Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в течение 2023-2025 годов в суд уже передано 178 обвинительных актов в отношении 298 человек. Сухачев уточнил, что общая сумма нанесенного ущерба в этих уголовных производствах составляет более миллиарда гривен.

"Характер выявленных правонарушений, их география и количество свидетельствуют не об единичных инцидентах, а о наличии признаков централизованной, вертикально организованной системы злоупотреблений", - подчеркнул глава ГБР.

Он отметил, что правоохранители пытаются остановить хищение, чтобы "украинские леса не являлись источником незаконного обогащения для избранных".

Сухачев сообщил, что основными правонарушениями в этой сфере являются:

передача имущества предприятия аффилированным компаниям по заниженным ценам,

заключение прямых договоров подряда на миллиардные суммы без открытых процедур,

злоупотребление во время проведения аукционов по продаже лесопродукции,

незаконные санитарные рубки без соответствующих выводов о влиянии на окружающую среду.

Масштабная коррупция в "Лесах Украины"

Недавно сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему хищения древесины, в которой фигурируют работники государственных предприятий "Леса Украины" и "ЛИАЦ". В рамках производства 13 лицам сообщено о подозрении.

Правоохранители проверяют причастность еще более 80 работников ГП "Леса Украины".

В июле суд взял под стражу руководителя ГП "Леса Украины", назначив залог почти 91 миллион гривен. Чиновника задержало ГБР по подозрению в незаконном обогащении на 7,87 миллиона гривен. Генеральным директором ГП "Леса Украины" является Юрий Болоховец.

Про "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

За первый квартал 2025 года ГП "Леса Украины" увеличило доход от реализации древесины до 5,8 млрд грн, что на 700 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и начало контрактовать услуги по заготовке древесины по Prozorro.

ГП "Леса Украины" за первый квартал 2025 года получило прибыль в 1,24 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2024 году.