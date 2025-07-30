Масштабная коррупция в "Лесах Украины": 13 работников получили подозрения за схему с древесиной

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора совместно с департаментом киберполиции Нацполиции и ДБР разоблачили масштабную схему хищения древесины, в которой фигурируют работники государственных предприятий "Леса Украины" и "ЛИАЦ". В рамках производства 13 лицам доложено о подозрении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Леса Украины".

Следствие установило, что один из работников ГП "ЛИАЦ", разработчик системы электронного учета древесины (ЕОД), организовал преступную схему. За денежное вознаграждение от 5 до 30 тысяч гривен он вносил несанкционированные изменения в систему, которые разрешали:

повторно использовать бирки,

повторно использовать бирки, изменять учетные остатки древесины,

подрабатывать сведения об объемах рубки и заготовленной древесине,

редактировать информацию в ТТН-лес (товарно-транспортных накладных) относительно вида, объема, характеристик древесины, данных о перевозчике и т.д.

Этими возможностями активно пользовались служащие ГП «Леса Украины», преимущественно в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Всего задокументировано более 10 миллионов гривен неправомерной выгоды, полученной организатором схемы от работников гослесхозов.

В период с 2021 по сентябрь 2024 в систему ЕОД было внесено более 10 тысяч несанкционированных изменений.

Подозрения выдвинуты 8 работникам ГП "ЛИАЦ" и 5 - ГП "Леса Украины". Им инкриминируют создание и участие в преступной организации с использованием служебного положения (ст. 255 УКУ), несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе (ст. 362 УКУ), получение и предоставление неправомерной выгоды работником предприятия (ст. 354 УКУ).

Задержан организатор преступной схемы и трое ее активных участников.

Правоохранители проверяют причастность еще более 80 работников ГП "Леса Украины" и 20 человек из ГП "ЛИАЦ".

Благодаря вмешательству правоохранительных органов удалось сократить теневой оборот древесины. Объемы официальной заготовки и продажи через биржи составляют более 70% от запланированных.