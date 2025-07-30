Масштабна корупція в "Лісах України": 13 працівників отримали підозри за схему з деревиною

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора спільно з департаментом кіберполіції Нацполіції та ДБР викрили масштабну схему розкрадання деревини, у якій фігурують працівники державних підприємств "Ліси України" та "ЛІАЦ". У межах провадження 13 особам повідомлено про підозру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Ліси України".

Слідство встановило, що один із працівників ДП "ЛІАЦ", розробник системи електронного обліку деревини (ЄОД), організував злочинну схему. За грошову винагороду від 5 до 30 тисяч гривень він вносив несанкціоновані зміни в систему, які дозволяли:

повторно використовувати бирки,

повторно використовувати бирки, змінювати облікові залишки деревини,

підробляти відомості про обсяги рубки та заготовлену деревину,

редагувати інформацію в ТТН-ліс (товарно-транспортних накладних) щодо виду, обсягу, характеристик деревини, даних про перевізника тощо.

Цими можливостями активно користувалися службовці ДП «Ліси України», переважно у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Загалом задокументовано понад 10 мільйонів гривень неправомірної вигоди, яку отримав організатор схеми від працівників держлісгоспів.

У період з 2021 року по вересень 2024-го до системи ЄОД було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін.

Підозри висунуто 8 працівникам ДП "ЛІАЦ" і 5 — ДП "Ліси України". Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації з використанням службового становища (ст. 255 ККУ), несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі (ст. 362 ККУ), одержання та надання неправомірної вигоди працівником підприємства (ст. 354 ККУ).

Затримано організатора злочинної схеми та трьох її активних учасників.

Правоохоронці перевіряють причетність ще понад 80 працівників ДП "Ліси України" та 20 осіб із ДП "ЛІАЦ".

Завдяки втручанню правоохоронних органів вдалося скоротити тіньовий обіг деревини. Обсяги офіційної заготівлі та продажу через біржі наразі становлять понад 70% від запланованих.