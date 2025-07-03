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На Тернопільщині лісники незаконно вирубали понад 6000 дерев: збитки сягають 57 млн грн

Тернопільська область
Лісники незаконно вирубали 6267 дерев / Офіс Генерального прокурора України

Тернопільська обласна прокуратура повідомила про підозру головному лісничому та директору одного з державних лісопідприємств області у службовій недбалості, що призвела до значних збитків. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, головний лісничий безпідставно вніс до лісорубних квитків інформацію про можливість проведення 41 рубки рідколісся.

Згодом, директор підприємства видав відповідні лісорубні квитки на ці роботи, попри їхню незаконність.

Внаслідок цих дій було незаконно знищено 6267 дерев різних порід, що завдало довкіллю шкоди на суму майже 57 мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Фото 2 — На Тернопільщині лісники незаконно вирубали понад 6000 дерев: збитки сягають 57 млн грн

Нагадаємо, минулого року працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили чергові випадки незаконної рубки дерев у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях на майже 15 мільйонів гривень. 

Автор:
Тетяна Бесараб